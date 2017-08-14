Пакистан отмечает 70-летие независимости

Пакистан отмечает 70-летие государственности и независимости страны. Президент Пакистана Мамнун Хусейн принял сегодня участие в церемонии поднятия государственного флага в Исламабаде. На церемонии присутствовали премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси и находящийся с визитом в Исламабаде вице-премьер Китая Ван Ян.

Как ожидается, Мамнун Хусейн вручит сегодня государственные награды ряду граждан. Торжества в Пакистане начались с праздничного салюта в Исламабаде и четырех административных центрах провинций.

Пакистан обрел независимость в 1947 году, когда британцы покинули Индию, разделив субконтинент, что послужило причиной одного из самых ожесточенных вооруженных конфликтов. Пакистанцы отмечают годовщину на фоне потрясений в гражданском правительстве страны, которая большую часть своего существования управлялась военными.

Индия, исторический соперник Пакистана, отмечает свою независимость 15 августа. Между двумя ядерными государствами сохраняются напряженные отношения, которые усугубляются в первую очередь спорами вокруг территории Кашмир.