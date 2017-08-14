В Грузии вспоминают Абхазскую войну начала 1990-х годов

В Грузии отмечают 25 лет со дня начала войны в Абхазии. Высшие руководители страны возложили венки к мемориалу павших. Президент Георгий Маргвелашвили назвал грузино-абхазскую войну 1992–1993 годов «братоубийственной» и заявил, что значительную роль в ее разжигании сыграла государственная политика России

Президент назвал войну в Абхазии «одной из самых трагических страниц новейшей истории страны». «Кровавое противостояние привело к гибели десятков тысяч наших граждан – военнослужащих и мирных жителей», – отметил Георгий Маргвелашвили, напомнив о трагической судьбе «сотен тысяч беженцев».

Одновременно президент подчеркнул, что решить проблему Абхазии можно исключительно мирным путем и «совместным строительством единого, демократического государства».

Война в Абхазии началась 14 августа 1992 года после ввода на территорию бывшей автономии Грузинской ССР войск так называемого «Государственного совета Грузии». Госсовет возглавлял бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Объясняя решение о вводе войск в Абхазию, Шеварднадзе заявил, что война – «единственный способ сохранения территориальной целостности Грузии» и напомнил высказывание Никиты Хрущева, который якобы пригрозил партийной элите Грузии «натравить абхазов на грузин».