Мирзияев дал старт освоению медного месторождения на $1,7 миллиарда

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял участие в церемонии начала освоения медного месторождения «Дальнее», которое будет разрабатывать АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АГМК) в Ташкентской области, сообщает Podrobno.uz.

Специалисты комбината также осуществили подрыв на руднике «Молодость» медного месторождения «Дальнее».

В апреле АГМК и ЗАО НПО «РИВС» (Санкт-Петербург) подписали соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса на условиях «под ключ» на сумму 500 миллионов долларов. Документ был подписан в рамках госвизита Мирзияева в Россию, сообщает РИА Новости.

По данным АГМК, разработка месторождения «Дальнее» стоимостью около 1,7 миллиарда долларов предусматривает добычу открытым способом до 23 миллионов тонн руды в год. Срок реализации – 2017-2028 годы.



Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредитов Фонда реконструкции и развития Узбекистана, узбекских банков и собственных средств АГМК. Месторождение «Дальнее» рассматривается как резерв для восполнения выбывающих мощностей основной сырьевой базы комбината – рудников Кальмакыр и Сыры-Чеку (Ташкентская область).



Алмалыкский ГМК является единственным производителем меди в Узбекистане. Сырьевой базой предприятия являются месторождения медно-порфировых руд «Кальмакыр» и «Сары-Чеку» (Ташкентская область), месторождение свинцово-цинково-баритовых руд «Уч-Кулач» (Джизакская область), а также месторождение полиметаллических руд «Хандиза» в Кашкадарьинской области на юге страны. Комбинат выпускает рафинированную медь, цинк металлический, свинцовый концентрат и другую продукцию. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.