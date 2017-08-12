Трамп: армия США – «в полной боевой готовности»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия находится «в полной боевой готовности» на случай «необдуманных» действий Северной Кореи. В своем твиттере Трамп выразил надежду, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын изменит свой курс.

Перед этим государственное информационное агентство Северной Кореи обвинило американского лидера в нагнетании напряженности.

В пятницу же агентство Associated Press сообщило о тайных дипломатических контактах между американским и северокорейским высокопоставленными представителями, которые обсуждают в том числе и двусторонние отношения. По словам источника Associated Press, переписка спецпредставителя США по Северной Корее и сотрудника северокорейской миссии при ООН не привела к ослаблению напряженности, но может послужить основой для более серьезных переговоров. Северная Корея пока не комментирует эту информацию.

Ежедневный обмен Вашингтона и Пхеньяна угрожающими репликами вызвал обеспокоенность многих мировых лидеров. Германия, Китай и Россия призвали все стороны к сдержанности.

США и Южная Корея, в свою очередь, заявили о продолжении подготовки к широкомасштабным совместным военным учениям в августе, которые ранее Северноая Корея назвала «репетицией войны».

Пхеньян отвергает принятую 5 августа резолюцию Совета Безопасности ООН о серьезном ужесточении санкций против Северной Кореи в ответ на ее недавние запуски баллистических ракет, которые, как утверждается, способны нести ядерный заряд и долететь до Соединенных Штатов.