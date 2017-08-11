В Таджикистане журналистам будут оказывать бесплатную правовую помощь

В Таджикистане началась реализация проекта по правовой защите представителей местных СМИ. Проект реализуется общественной организацией «Независимый центр по защите прав человека» при финансовой поддержке Института «Открытое Общество» – Фонд Содействия – Таджикистан, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Шоира Давлатова, глава ОО «Независимый центр по защите прав человека», сообщила, что в рамках проекта будет создана специализированная юридическая приёмная по оказанию бесплатной правовой помощи журналистам, которые столкнулись с нарушениями своих прав, связанные с профессиональной деятельностью.

«Если журналист попал в неприятную ситуацию, связанную с его профессиональной деятельностью – задержание либо возбуждение уголовного дела, то в случае обращения ему могут быть предоставлены услуги адвоката с момента фактического задержания, а также на стадии предварительного следствия. По отдельным делам предусмотрено освещение в СМИ», говорится в сообщении Института «Открытое Общество» – Фонд Содействия – Таджикистан.

По словам Шоиры Давлатовой, по запросу руководителей СМИ может проводиться правовой аудит документов редакций СМИ на предмет юридической чистоты. Также у журналистов появилась возможность проводить правовой анализ своих материалов перед публикацией, что минимизирует возможные риски и последствия.

Местные журналистские организации часто заявляют о правовой незащищенности сотрудников СМИ в условиях давления со стороны властей. По данным Национальной ассоциации независимых СМИ, в прошлом году прекратили выпуск издания «Нигох», «Вароруд», «Дам» и агентство «Точньюс». Десятки журналистов были вынуждены уехать из страны.