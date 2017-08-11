Власти Казахстана объявили о возвращении «сообщника Аблязова»

Власти Казахстана объявили о возвращении из-за рубежа очередного подозреваемого по делу о предполагаемых хищениях денежных средств БТА Банка, Ержана Кадесова.

В начале лета суд в Алматы вынес приговор по этому делу в отсутствие ключевого обвиняемого – живущего за рубежом бывшего председателя совета директоров этого банка Мухтара Аблязова, которого в итоге заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Ержан Кадесов, который в бытность Мухтара Аблязова руководителем этого банка занимал должность заместителя управления по проблемным кредитам, в 2009 году был заочно обвинен и объявлен в международный розыск. В феврале 2016 года был установлен в Будапеште, после чего властями Венгрии рассматривался вопрос о его экстрадиции в Казахстан. 24 июля Кадесов «добровольно» прибыл из Будапешта в Казахстан, сообщает Национальное бюро по противодействию коррупции.

Из сообщения бюро следует, что Кадесов признаёт себя виновным и дает «подробные показания» как об обстоятельствах предполагаемых хищений денежных средств БТА, так и об «организации вывоза из Казахстана сотрудников банка». 9 августа с учетом сотрудничества со следствием мера пресечения ему в виде ареста изменена на залог, отмечает бюро.

Национализированный в 2009 году БТА Банк пережил несколько реструктуризаций до поглощения другим банком. Оппозиционный политик Мухтар Аблязов обвинения отвергает и в свою очередь обвиняет власти Казахстана в том, что они отобрали у него БТА Банк, в то время крупнейший по размеру активов коммерческий банк страны.

В комментарии Азаттыку после оглашения приговора он заявил, что ему не интересны решения казахстанского суда, и назвал суд «фальшивым». В прошлом месяце СМИ сообщили, что имя бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова удалено из списка лиц, находящихся в международном розыске.

Трансляция Азаттыка из зала суда, где оглашали приговор по делу БТА Банка: