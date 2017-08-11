В Ташкентском метро тестируют электронные карты оплаты проезда

В Ташкентском метрополитене тестируют систему бесконтактной оплаты проезда, сообщает UZ24 со ссылкой на ГУП «Тошкент метрополитени».

Турникет, считывающий информацию со специальных электронных карт, установлен на станции метро «Мустакиллик майдони» со стороны площади Независимости.

Систему тестируют сами сотрудники метрополитена, которым выдали небольшое количество карточек.

«Периодически будем наблюдать, как считывается информация с карт, вовремя ли снимаются деньги. После теста будет произведен технический анализ работы системы», – пояснила представитель метрополитена.

Если тестовые испытания системы пройдут успешно, карты начнут продавать в кассах метро.