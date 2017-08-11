В Карачи умерла доктор Рут Пфау – «пакистанская мать Тереза»

В пакистанском городе Карачи в возрасте 87 лет скончалась католическая монахиня доктор Рут Пфау – известная как «пакистанская мать Тереза».

Свою жизнь Пфау посвятила борьбе с проказой в Пакистане.

С траурным заявлением выступил премьер-министр Шахид Хакан Аббаси, который высоко оценил ее деятельность. Об этом же написало в Facebook'е генеральное консульство Германии в Карачи.

Рут Пфау родилась в Германии, но с 1960 года жила в Пакистане. Она основала в Карачи первый в стране Центр (Марии Аделаиды) по лечению и социальной реабилитации больных проказой и их близких. Затем около 160 отделений центра появились по всей стране.

В 2002 году доктор Пфау была удостоена премии Магсайсая, которую называют Нобелевской премией Азии – «за общественное служение». (Премия была учреждена в 1958 году Фондом братьев Рокфеллеров в честь бывшего президента Филиппин Рамона Магсайсая, погибшего в авиакатастрофе.)

В 1996 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение проказы в Пакистане взято под контроль и начинается борьба за ее полную ликвидацию. В 2016 году число пациентов, которые лечатся от проказы, сократилось в Пакистане до 531 – с 19 тысяч в 1980-х годах.