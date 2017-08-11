В КР прокуроры просят для Текебаева 10 лет лишения свободы

Прокуроры просят для лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева 10 лет лишения свободы, для экс-посла КР в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова – 8 лет. Об этом гособвинители заявили 10 августа на судебном заседании в Первомайском районном суде Бишкека, передает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Кроме того, прокуроры просят, чтобы после освобождения подсудимые не могли занимать государственные должности в течение трех лет.

В ходе заседания суда Омурбека Текебаева осмотрели врачи скорой помощи. Для осмотра подсудимого вывели из зала суда, врачи осматривали его в соседнем кабинете. После он снова вернулся в зал и сообщил, что у него поднялось давление.

Омурбек Текебаев был задержан 26 февраля 2017 года. В СИЗО ГКНБ КР лидер партии «Ата Мекен» и экс-посол Дуйшенкул Чотонов находятся пять месяцев. Им предъявлено обвинение по статье 303 части 1 («Коррупция») УК КР.

Уголовное дело возбуждено на основании показаний граждан России Алексея Модина и Леонида Маевского, заявивших, что через ныне покойного Таланта Маматкеримова они ​передали Омурбеку Текебаеву 1 млн долларов за содействие в покупке акций компании «Мегаком». Обвиняемые называют это дело политическим гонением, а следственные органы отмечают, что оно основано на соответствующих доказательствах.