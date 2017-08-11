Журналист РБК Александр Соколов приговорен к 3,5 годам колонии

Тверской суд Москвы вынес приговор по делу о подготовке референдума «За ответственную власть»: журналист РБК Александр Соколов получил 3,5 года колонии, писатель Юрий Мухин – 4 года условного лишения свободы. Активисты Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш приговорены к 4 годам заключения каждый. Об этом из зала суда сообщил корреспондент Радио Свобода.

Соколова, Мухина, Парфенова и Барабаша признали виновными в «экстремизме». По версии следствия, осужденные, пытаясь добиться проведения референдума о принятии закона «За ответственную власть», якобы продолжали деятельность запрещенной в 2010 году организации «Армия воли народа». Следователи считают, что целью активистов, которые предлагали оценивать работу руководства страны, было «расшатывание политической обстановки» и «смена существующей власти нелегитимным путем».

Правозащитный центр «Мемориал» ранее признал Соколова, Мухина, Парфенова и Барабаша политическими заключенными. Осужденные уже провели в СИЗО два года. Они намерены обжаловать вынесенный им сегодня приговор.