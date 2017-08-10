В информагентстве УзА сменился руководитель

Абдусаид Кучимов назначен генеральным директором Национального информационного агентства Узбекистана (УзА).

Абдусаид Кучимов (1951 года рождения, выпускник факультета узбекского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического института имени Низами) – детский писатель и поэт. В 1997−2005 годах возглавлял Национальную телерадиокомпанию Узбекистана. С 2006 года работал главным редактором газеты «Хабар» Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Маматкул Хазраткулов, руководивший УзА с 2001 года, стал заведующим сектором по вопросам средств массовой информации в аппарате Президента, сообщило интернет-издание Gazeta.uz.