В ответ на критику Роухани включил в новый кабинет трех женщин
Президент Ирана Хасан Роухани предложил включить в новое правительствотрех женщин: вице-президента по делам женщин и семьи, вице-президента по правовым вопросам и помощника президента по гражданским правам.
8 августа Роухани подвергся критике в социальных сетях за то, что предложил на рассмотрение парламента исключительно мужской состав кабинета.
Во время своей предвыборной кампании умеренный исламский реформист упоминал о важности прав женщин.
5 августа переизбранный на второй срок Хасан Роухани вступил в должность президента.
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