ФБР провело обыск у Манафорта – экс-главы избирательного штаба Трампа

Сотрудники ФБР конфисковали документы и другие материалы из загородного дома Пола Манафорта, бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа, во время обыска, проведенного в рамках расследования, осуществляемого специальным следователем о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

Обыск, проведенный с санкции прокурора в доме Манафорта в штате Виргиния, прошел 26 июля без предупреждения на следующий день после того, как Манафорт встретился с сотрудниками Сенатского комитета по разведке. Об этом пишет «Вашингтон пост» со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с ходом расследования.

Ранее бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт встретился с сотрудниками комитета по разведке Сената США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, показания Манафорта касались исключительно встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. Манафорт согласился на дополнительные интервью с комитетом Сената.

Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США в прошлом году. В июне 2016 года Манафорт возглавил избирательный штаб Трампа и тут же принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Манафорт оставил свой пост, после того как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.