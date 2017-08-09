В Бишкеке задержан участник пикета в поддержку Текебаева

Участника пикета у здания Центральной избирательной комиссии в Бишкеке задержала милиция. Активист Ондуруш Токтонасыров сказал «Азаттыку» (Кыргызкая редакция Радио Свобода), что вышел на одиночный пикет с тем, чтобы ЦИК допустила к участию в тестировании по государственному языку лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, находящегося с февраля под стражей по делу «о коррупции».

С 1 августа и до 20 октября в ряде районов Бишкека, включая территорию у здания ЦИК, властями митинги запрещены.

Тестирование на знание государственного языка должен пройти каждый из подавших заявку на участие в президентских выборах. Текебаев, подавший заявку на регистрацию в качестве кандидата, находясь в СИЗО, должен был сдать экзамен 26 июля, но пока вопрос сдачи им экзамена остается открытым. Первомайский районный суд Бишкека, который рассматривает уголовное дело в отношении политика, отказал адвокатам подсудимого в ходатайстве отпустить его на экзамен.

Позже ЦИК отказалась рассматривать этот вопрос, сославшись на то, в законодательстве нет норм, которые разрешают допуск к экзамену кандидатов, находящихся в заключении. В связи с этим в ЦИК Омурбеку Текебаеву рекомендовали обратиться в суд. Вчера Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского Межрайонного суда, признав, что «Центризбирком по этому вопросу бездействует».