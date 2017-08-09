Иранский беспилотник пролетел в опасной близости от самолета США

Военно-морские силы США утверждают, что иранский беспилотник 8 августа пролетел в 30 метрах от американского самолета, направляющегося на посадку на авианосец в Персидском заливе. Официальный представитель командования ВМС США Билл Урбан сказал, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, когда бомбардировщик Super Hornet U.S. F-A-18E готовился к посадке на борт авианосца USS Nimitz.

Опасное маневрирование беспилотника в зоне полетов воздушных судов, на одной высоте с самолетами, создало угрозу столкновения; маневр не соответствует международным морским законам, сказал Урбан.

Урбан добавил, что это было 13-е по счету «небезопасное и непрофессиональное» взаимодействие морских сил Ирана с ВМС США с начала 2017 года. Урбан сказал, что истребитель США вынужден был маневрировать, чтобы не допустить столкновения. В июле патрульный корабль ВМС США сделал предупреждающие выстрелы в сторону корабля Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе, когда он приближался к военному кораблю США.