Кадыров попросил Мединского не показывать «Матильду» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил министра культуры Владимира Мединского исключить республику из числа тех регионов, где будет показан фильм Алексея Учителя «Матильду». Письмо Кадырова к Мединскому опубликовано «Комсомольской правдой».

По мнению Кадырова, тысячи жителей Чечни расценивают фильм «как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей». Чеченский лидер утверждает, что кинофильм «оскверняет святыни» и «историю народов России».

Кадыров в своём письме к министру культуры настаивает на необходимости воспитывать в молодежи «дух уважения к своей истории».

Общественная полемика вокруг фильма «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, ведется уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, а ныне депутат Госдумы.