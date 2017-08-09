Кадыров попросил Мединского не показывать «Матильду» в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил министра культуры Владимира Мединского исключить республику из числа тех регионов, где будет показан фильм Алексея Учителя «Матильду». Письмо Кадырова к Мединскому опубликовано «Комсомольской правдой».
По мнению Кадырова, тысячи жителей Чечни расценивают фильм «как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей». Чеченский лидер утверждает, что кинофильм «оскверняет святыни» и «историю народов России».
Кадыров в своём письме к министру культуры настаивает на необходимости воспитывать в молодежи «дух уважения к своей истории».
Общественная полемика вокруг фильма «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, ведется уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, а ныне депутат Госдумы.
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