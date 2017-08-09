В Афганистане освобождены 235 заложников, взятых при атаке «ИГ» и талибов

«Талибан» освободил 235 заложников в отдаленном селе на севере Афганистана, где, как сообщается, 8 августа были убиты 50 мирных граждан, преимущественно шиитов, сообщили власти страны. Убийства и захват заложников произошли в результате совместной атаки талибов и боевиков «Исламского государства», редко действующих вместе.

Вечером 8 августа «235 человек, включая детей и женщин, были освобождены из Мирзы Олана при посредничестве местных старейшин и чиновников провинции», сообщил агентству AFP Забиулла Амани, официальный представитель губернатора провинции. «Они были благополучно эвакуированы в город Сари-Пуль. Сколько человек остается в заложниках, неизвестно», – сказал Амани.

Источник в спецслужбах сообщил AFP, что в Мирза Олане удерживают в заложниках около 100 человек. Это село находится в районе Сари-Пуль, захваченном боевиками в минувшие выходные. По информации местных чиновников, боевики «Талибана» и «ИГ», редко проводящие совместные нападения, 5 августа совершили убийство около 50 мужчин, женщин и детей в селе, населенном преимущественно шиитами. Это произошло после двухдневного сражения между боевиками и поддерживающими правительство местными бойцами, говорят власти, добавляя, что в плен было захвачено порядка 150 семей.