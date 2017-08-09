В Кыргызстане имамы проверяют магазины с алкоголем
Священнослужители айыл окмоту (сельских управ) Марказ и Майдан Кадамджайского района Баткенской области КР начали обходить магазины с алкогольной продукцией, призывая прекратить продажу спиртных напитков. Об этом «Азаттыку» рассказал имам сельской управы Марказ Ибрахим Айткулов.
«Имамы обошли все магазины в айыл окмоту, они объясняли продавцам, что спиртные напитки запрещены религией, они приводят ко многим печальным последствиям, и призывали их по мере возможности прекратить продажу. Обход начался в селах Питомник, Сары-Алтын и продолжился до села Кок-Тал. В магазинах пообещали впредь не продавать алкоголь», – сказал он.
По словам Айткулова, имамы намерены продолжить акцию. После разъяснительных работ многие магазины прекратили реализацию спиртных напитков, сказал он.
Ранее в некоторых селах Кыргызстана ввели запрет на продажу алкоголя.
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