В Кыргызстане имамы проверяют магазины с алкоголем

Священнослужители айыл окмоту (сельских управ) Марказ и Майдан Кадамджайского района Баткенской области КР начали обходить магазины с алкогольной продукцией, призывая прекратить продажу спиртных напитков. Об этом «Азаттыку» рассказал имам сельской управы Марказ Ибрахим Айткулов.

«Имамы обошли все магазины в айыл окмоту, они объясняли продавцам, что спиртные напитки запрещены религией, они приводят ко многим печальным последствиям, и призывали их по мере возможности прекратить продажу. Обход начался в селах Питомник, Сары-Алтын и продолжился до села Кок-Тал. В магазинах пообещали впредь не продавать алкоголь», – сказал он.

По словам Айткулова, имамы намерены продолжить акцию. После разъяснительных работ многие магазины прекратили реализацию спиртных напитков, сказал он.

Ранее в некоторых селах Кыргызстана ввели запрет на продажу алкоголя.