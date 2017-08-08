На турецком курорте Бодрум ощущались подземные толчки

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на средиземноморском побережье Турции. Эпицентр находился в море, в 14 километрах от туристического города Бодрума. Сообщений о раненых пока не поступало.

Служба по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что землетрясение зафиксировано в 11 часов по местному времни 8 августа. Бодрум – популярный летний курорт, куда направляются на отдых как граждане Турции, так и иностранцы.

Этим летом в Эгейском море зафиксировано несколько землетрясений. В прошлом месяце в результате мощного землетрясения на греческом острове Кос погибли два человека, были сообщения о разрушениях в Бодруме, туристы сообщали, что после толчков они ночевали на пляже.

В июне мощное землетрясение магнитудой 6,3 ощущалось на западном побережье Турции и на греческом острове Лесбос, тогда погиб один человек, были разрушены здания в турецкой провинции Измир и в Афинах.