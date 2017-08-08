Индия заявила об уничтожении боевиков в Кашмире

Власти Индии заявляют, что силы безопасности уничтожили как минимум пять подозреваемых боевиков при предполагаемой попытке пересечь де-факто границу и проникнуть в администрируемую Индией часть провинции Кашмир. Власти говорят, что индийские военные засекли подозреваемых 7 мая вблизи Линии контроля, которая разделяет Кашмир на две части – одна из которых администрируема Индией и другая – Пакистаном.

«В общей сложности в ходе этой операции убиты пять боевиков, – сказал сотрудник оборонного ведомства в административном центре Кашмира городе Шринагар. – На месте изъято оружие. С нашей стороны потерь нет». СМИ со ссылкой на представителей военного ведомства сообщают, что с начала года индийские войска предотвратили 22 попытки проникновения, уничтожив не менее 38 боевиков на напряженных участках границы.

Индия обвиняет Пакистан в укрывательстве боевиков и содействии пересечению ими границы для совершения нападений в контролируемой Индией части Кашмира. Исламабад обвинения отвергает и называет боевиков борцами за свободу. Индия и Пакистан – оба члены ядерного клуба – имеют территориальные претензии друг к другу в спорном регионе Кашмир и на протяжении двух лет находились в конфликте.

Администрируемая Индией часть Кашмира с 1980 года сталкивается с сепаратистским движением, действие которого привело к гибели более 44 тысяч человек, следует из сведений на сайте South Asia Terrorism, который специализируется на сборе информации о терроризме и боевых действиях малой интенсивности.