В Кыргызстане кандидатов в президенты становится меньше

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Кыргызстане вернула три заявления кандидатам, теперь рассматривает заявления еще четверых, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Открытым остается решение по лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву, который находится под стражей. В настоящее время официально зарегистрирован только лидер партии «Ак шумкар» Темир Сариев. Остальные сдают экзамен по кыргызскому языку и проходят другие процедуры.

Двое из 59 подавших заявления в Центризбирком взяли самоотвод. От участия в выборах отказались пенсионер Анвар Сартаев и президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрет Муса-Оглы Мамедов. Кутубек Бешбаков 1985 года рождения был исключен из гонки по возрасту. Правозащитник Роман Ремнев тоже не подходит по возрасту, но его заявление еще не рассмотрели.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов может вернуть еще четыре заявления, кандидаты не успели открыть избирательные фонды до завершения срока подачи заявлений. ЦИК рассматривает данный вопрос. В соответствии с правилами, кандидат не может быть зарегистрирован, если он не открыл избирательный фонд. Прием заявлений от желающих завершился 1 августа. Ограничений по размеру фонда не было.

На прошлой неделе государственная комиссия по делам религий предупредила, что религиозные деятели не могут принимать участие в агитации. Член ЦИК Атыр Абдрахматова отметила, что Центризбирком имеет право исключить из гонки кандидатов, нарушивших это правило.

Нынешний премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 15 июля был выдвинут съездом СДПК кандидатом в президенты. В соответствии с законодательством, он должен покинуть свою должность. Сообщалось, что 21 августа планируется проведение внеочередной сессии Жогорку Кенеша для избрания нового главы правительства и кабинета министров.

В Кыргызстане выборы состоятся 15 октября, 10 сентября стартует агитационная кампания.