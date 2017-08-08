США направят в Эстонию 150 десантников

США направят в Эстонию на время российско-белорусских учений «Запад-2017» роту воздушных десантников. 150 военнослужащих прибудут в Эстонию в конце августа. Об этом сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, передает агентство BNS.

Совместные плановые учения России и Белоруссии «Запад» состоятся с 14 по 20 сентября. В Минобороны России заявили, что в маневрах примут участие около 13 тысяч военнослужащих. Ранее страны Балтии высказали свою обеспокоенность тем, что под прикрытием учений Россия может поставить в Белоруссию вооружение для других операций. В НАТО сообщили, что намерены внимательно следить за учениями «Запад-2017».