Мигранты из Африки прорвались в испанские анклавы (видео)

Несколько десятков мигрантов из Африки прорвались 7 августа утром через границу и перебежали из Марокко в Испанию, об этом сообщило информационное агентство Reuters. Беженцы стремились попасть в два испанских анклава на побережье Северной Африки – Сеуту и Мелилью – чтобы потом добраться до Европы.

Сотне мигрантов удалось перелезть через шестиметровый забор и проволоку под электрическим напряжением. Международный Красный Крест заявил, что в общей сложности оказал помощь почти 200 беженцам, четверых отправили в больницы.

Мигрантов, которым удалось добраться до испанских анклавов, размещают во временных лагерях, затем их либо отправляют в Испанию, либо возвращают на родину. По данным Международного Красного Креста, с начала 2017 года в Сеуту и Мелилью прибыли почти 7,5 тысяч беженцев. За аналогичный период прошлого года число мигрантов в этих испанских анклавах составило примерно 3,5 тысячи человек.