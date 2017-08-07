МВД Таджикистана: женщин не будут штрафовать за ношение хиджаба

В МВД Таджикистане опровергли сообщения о том, что женщинам, носящим хиджаб, грозит крупный штраф.

Руководитель пресс-службы ведомства Умарджони Эмомали заявил, что сотрудники милиции никого за ношение чуждых нарядов, а также «непристойной» одежды штрафовать не будут. «Сейчас идут разъяснительные беседы – власти только напоминают женщинам, что носить хиджабы, сатры и тюрбаны – это чуждо традициям таджикского народа», сказал он 7 августа Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Агентство «Азия плюс» на днях сообщило, что в Душанбе в местах массового скопления людей проводятся «рейды» в отношении женщин, носящих хиджаб. Женщины-продавщицы с рынка Шохмансур заявили агентству, что им не объясняли, а грозили штрафами, причем довольно большими до 1 тысячи сомони, если они не снимут хиджаб или не перевяжут платок сзади.

Как отметила зампредседателя Комитета по делам женщин при правительстве Таджикистана Мархабо Олими, власти начали борьбу с ношением чуждых нарядов и с «непристойной» одеждой, противоречащей национальной культуре и религии таджиков. Под «непристойной» подразумевается полуголая одежда и декольте, разъяснила Мархабо Олими.

По ее словам, рабочие группы комитета, которые пропагандируют ношение национальной одежды, «объясняют женщинам, что носить хиджабы, сатры и тюрбаны – это чуждо традициям таджиков». Она также сообщила, что специалисты комитета совместно с другими структурами вскоре подготовят рекомендательные образцы одеяний, свойственных таджикской культуре и традициям.