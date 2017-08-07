Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на высылку Феруза на 8 августа

Суд в Москве отложил до 8 августа рассмотрение жалобы на высылку из России в Узбекистан журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова). Суд попросил Феруза представить перевод решения Европейского суда по правам человека, согласно которому какое-либо перемещение журналиста до вынесения решения по его жалобе запрещено. Сам Феруз на суде сообщил, что на прошлой неделе, уже после решения ЕСПЧ, обратился в ГУ МВД по Москве с просьбой предоставить ему статус беженца.

Феруза задержали 1 августа в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства. За день до этого он подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище. 1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать журналиста в Узбекистан. 4 августа ЕСПЧ указал российским властям, что Феруза нельзя выдворять в Узбекистан в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге.