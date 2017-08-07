В Казахстане найден повешенным депутат областного совета

Депутат маслихата Жамбылской области Кайрат Терликбаев найден повешенным, предварительной версией смерти называют суицид. И.о. прокурора области Айдос Майлыбаев сообщил журналистам сегодня, что тело 56-летнего Кайрата Терликбаева 5 августа в его собственном доме в селе Луговое обнаружила жена депутата.

Расследование начато по статье «Доведение до самоубийства».

По словам представителя прокуратуры, при визуальном осмотре тела каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Тело отправлено в село Мерке для проведения судебно-медицинской экспертизы. Предсмертную записку Терликбаев не оставил.

Кайрат Терликбаев работал директором «Луговского рельсосварочного предприятия», филиала компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ).