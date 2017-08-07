Израиль объявил, что прекратит работу телесети «Аль-Джазира»

Израиль объявил, что прекратит работу катарской телесети «Аль-Джазира», в связи с обвинениями этого вещателя в подстрекательстве к насилию. Об этих планах властей Израиля стало известно после того, как несколько арабских стран уже закрыли офисы этой панарабской сети, вещающей в том числе и на английском языке. Министр связи Израиля Айооб Кара объявил о планах отозвать аккредитацию журналистов «Аль-Джазиры», что фактически приведет к закрытию офисов телекомпании в Иерусалиме. Он также сказал, что попросил поставщиков кабельных и спутниковых услуг заблокировать передачу программ «Аль-Джазира» из ее штаб-квартиры в Дохе (Катар).

«Аль-Джазира» стала главным инструментом «Исламского государства» (террористической группировки, запрещенной в ряде стран мира), ХАМАС, Хезболла и Ирана», – заявил на пресс-конференции министр связи Айоб Кара, не указав, впрочем, сроки для удаления телекомпании из Израиля. Руководство «Аль-Джазиры» осудило этот шаг израильских властей как «недемократический» и заявило, что примет ответные меры. Редакция телеканала сообщает, что продолжит свою деятельность в секторе Газа и на Западном берегу.

Ассоциация зарубежной прессы, представляющая журналистов, освещающих Израиль и палестинские территории для международных средств массовой информации, заявила, что израильский шаг «безусловно, является поводом для беспокойства». 14 июля усилилось напряжение между израильским правительством и «Аль-Джазирой» после того, как двое полицейских были убиты в результате нападения вблизи комплекса мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме 14 июля.

Израильтяне повысили меры безопасности вокруг территории, которая священна для обеих религий, а мусульмане называют это Благородным Святилищем, а евреи Храмовой горой. Протесты последовали после того, как Израилем были приняты дополнительные меры безопасности, связанные с доступом к этим культовым объектам. Столкновения привели к гибели нескольких палестинцев и израильтян.

26 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил «Аль-Джазиру» в подстрекательстве к насилию и заявил, что хочет изгнать ее из Израиля. «Телесеть «Аль-Джазира» продолжает провоцировать насилие вокруг Храмовой горы», – написал Нетаньяху в Facebook'е. На работу телесети, которая финансируется правительством Катара, уже введены ограничения в ряде арабских стран.