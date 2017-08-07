В Намангане проходят переговоры по кыргызско-узбекской границе

В узбекском городе Наманган проходят очередные переговоры межправительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации государственной границы. За год это уже пятнадцатая официальная двусторонняя встреча на таком уровне. По официальным данным, переговоры начались 5 августа и должны завершиться 13 августа.

С конца 2016 года представители соответствующих ведомств двух стран практически ежемесячно проводят подобные консультации, встречаясь то на территории Кыргызстана, то в Узбекистане.

Официальные лица обеих делегаций отмечают, что «переговоры проходят удовлетворительно, есть подвижки». Но об итогах или когда их можно ожидать, обе стороны ничего не сообщают.

Граница между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1378 километров, из них 230 километров до сих пор остаются неуточненными.