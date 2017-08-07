Полиция Ашхабада «чистит» город от малолетних попрошаек

Полиция Ашхабада осуществляет профилактические мероприятия в отношении малолетних попрошаек, просящих милостыню на улицах столицы Туркменистана.

Вместе с тем, источники Радио «Азатлык» (Туркменской редакции Радио Свобода) внутри страны сообщают, что в последнее время все чаще можно встретить детей, просящих милостыню на улицах Ашхабада, в основном это, сидящие в инвалидных колясках, дети с ограниченными физическими возможностями.

По словам обозревателя из Ашхабада Аманмырада Бугаева, дети задержанные полицией в первый раз, получают предупреждение, затем предупреждение получают их родственники.

Аманмырат Бугаев: Если же подобная ситуация повторяется 2-3 раза, тогда просящих в инвалидных колясках милостыню, забирают на своих автомобилях, везут к ним домой и проводят работу с их родственниками, сообщили в Департаменте полиции. В случае возмущений со стороны родственников, родителей или других близких родственников вызывают в Департамент полиции и составляют специальный протокол по данному делу.

По словам сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних в Департаменте полиции Ашхабада, при составлении протокола по факту попрошайничества детей-инвалидов, их родителям делают предупреждение, о том, что принуждение детей к прошению милостыни на улице, является уголовно наказуемым делом.

Жители Ашхабада сообщают, что в настоящее время детей с ограниченными возможностями, просящих милостыню, а также случаи их задержания полицией, можно увидеть на улицах и заправочных станциях столицы ежедневно.

Власти страны не затрагивают проблему наличия попрошаек, в том числе детей-инвалидов, а также не объясняют причин мероприятий, предпринимаемых полицией в отношении их. Также, данную проблему не освещают и национальные СМИ.

Но, по словам сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних столичного полицейского департамента, нынешняя активизация мер в отношении малолетних попрошаек, с одной стороны связана с требованием соблюдения безопасности детей, с другой с подготовкой города к Азиаде-2017.

«Просящий у прохожих милостыню сидящий в кресле инвалид вредит имиджу любой страны, в том числе Туркменистана. Таким образом, основная цель – борьба с тем, что может повредить репутации», – отметил сотрудник полиции, беседовавший на условиях анонимности.

В свою очередь родители, некоторых детей инвалидов, просящих на улицах Ашхабада подаяние, утверждают, что это вынужденная мера, в условиях безработицы в стране.

«В нашей семье кроме ребенка-инвалида еще трое детей. Все мы живем на его ежемесячное инвалидное пособие. Мы живем за его счет. Мы бы работали, но работы нет. Поэтому, полагаясь на милосердие людей, отправляем детей на улицу, – идите, если дадут милостыню, возьмите, – говорим, но не говорим, чтобы они попрошайничали», – рассказала мать детей, просящих милостыню на улицах Ашхабада.

Согласно официальным данным Пенсионного фонда Туркменистана, опубликованным в апреле 2015 года, в стране зарегистрировано 121 810 человек с ограниченными возможностями, из них 33 994 ребенка.

Ранее сообщалось о беспрецедентных мерах усиления контроля властями Ашхабада. В частности, сообщалось, об ограничении пребывания, передвижения в столице и по стране как иностранцев, так и местного населения, в том числе запрете в отношении бывших заключенных на появление в местах проведения спортивных мероприятий. Данные меры власти страны официально не комментируют.

Руководство страны ожидает, что на Азиаду-2017, которая пройдет в 17-27 сентября в Ашхабаде приедут более 200 тысяч иностранцев. Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов считает, что Азиада-2017 поможет поднять репутацию Туркменистана на мировом уровне.