В России уничтожено около 17 тысяч тонн иностранного продовольствия

В России с 6 августа 2015 года уничтожено около 17 тысяч тонн продукции, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, сообщил Россельхознадзор. Больше всего уничтожено продукции растительного происхождения – 16,4 тысячи тонн. Продукции животноводства утилизировано около 500 тонн.

Всего за два года действия этой меры было задержано 17,135 тысячи тонн санкционной продукции: 16,524 тысячи тонн растительной и 611 тонн животноводческой продукции.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, наиболее активно работу по выявлению санкционной продукции ведут территориальные управления по Брянской и Смоленской областям, по Тверской и Псковской областям, находящиеся на административной границе с Беларусью, через которую предпринимаются основные попытки контрабанды запрещенной продукции, а также территориальное управление по Москве, Московской и Тульской областям. В то же время в Россельхознадзоре считают недостаточной предпринимаемые меры по предотвращению попадания на рынок санкционной продукции.

По словам Мелано, санкционную продукцию нередко можно встретить на прилавках магазинов. «К сожалению, Россельхознадзор не имеет возможности работать непосредственно в торговых точках, это компетенция Роспотребнадзора», – сказала она. Уничтожение контрабандной продукции идет в соответствии с указом президента России «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» (подписан 29 июля 2015 года). Согласно документу, с 6 августа 2015 года сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, поддержавших экономические санкции в отношении России, и запрещенная к ввозу в Россию, подлежит изъятию и уничтожению.

Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина.