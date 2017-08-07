73 ветерана Второй мировой войны отправятся в хадж за счет Мирзияева

Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзияева, 73 ветерана Второй мировой войны смогут бесплатно отправиться в хадж, сообщает интернет-издание Sputnik Узбекистан.

Отправка паломников займется фонд «Нуроний», при содействии Комитета по делам религий при кабинете министров, а также махаллинских комитетов. Все затраты, связанные с организацией паломничества, осуществляются за счет выделенных президентом средств.

По состоянию на 1 мая 2017 года в Узбекистане проживают 1615 участников Второй мировой войны.

Общая квота паломников в Саудовскую Аравию из Узбекистана в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом – до 13,2 тысяч человек. В том числе, квота на большой хадж выросла в 1,4 раза – до 7,2 тысяч паломников, квота на умру сохранилась на уровне шести тысяч паломников. Власти Узбекистана также обратились с просьбой к Саудовской Аравии увеличить с 2018 года квоту на умру с шести тысяч человек до десяти.