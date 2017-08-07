Войска Асада заняли последний оплот джихадистов в провинции Хомс

Войска президента Сирии Башара Асада захватили последний оплот террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в ряде стран) в провинции Хомс. Город Аль-Сухна, находящийся примерно в 70 километрах к северо-востоку от знаменитого древнего города Пальмира, стал последним на пути к городу Дейр-Эззор, где правительственный гарнизон продержался под осадой джихадистов с начала 2015 года.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, базирующийся в Лондоне, заявил, что правительственные войска захватили город 5 августа после тяжелой артиллерийской подготовки и при поддержке российской авиации.

Государственное информационное агентство SANA сообщило, что сирийская правительственная армия окружила город с трех сторон. Силы, верные Асаду, с мая проводят широкую военную кампанию при поддержке России, чтобы вернуть огромное пустынное пространство, отделяющее столицу Дамаск от Дейр-Эззор и других городов в долине Евфрата. Поддерживаемые США силы сирийской демократической оппозиции теперь контролируют более половины Ракки – столицы самопровозглашенного «Исламского государства».