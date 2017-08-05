В Стамбуле установили памятник Манасу

В турецком городе Стамбуле установили памятник Манас баатыру – герою одноименного кыргызского эпоса, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на одного из инициаторов установки монумента Темирлан Сарлыкбек уулу. По его словам, изваяние, которое кыргызстанские скульпторы создавали восмь месяцев, возведен в историческом районе Стамбула – Халич.

Официальное торжественное открытие памятника намечено на 9 августа.

Эпос «Манас» включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Скульптура богатыря Манаса, главного героя этого эпоса, была открыт в 2012 году в Москве.