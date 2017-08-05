В Ташкенте приземлился самолет МЧС, посланный Мирзияевым для доставки мальчика, нуждающегося в срочной операции

5 августа, около восьми утра, в Ташкенте приземлился специальный самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям, который доставил на родину узбекистанцев, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Кыргызстане. Об этом сообщает интернет-издание Podrobno.uz.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзияев распорядился направить самолет МЧС с бригадой медиков в Кыргызстан для доставки в Ташкент нуждающегося в срочной хирургической операции десятилетнего Игоря Орлова, а также остальных пятерых граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП.

Напомним, что 3 августа 2017 года в районе села Кызыл Орук Иссык-Кульской области ориентировочно в 11:30 на 17 километре автодороги «Балыкчи-Чолпон-Ата-Кара-Кол» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

В микроавтобусе находились граждане Узбекистана. В результате несчастного случая пострадали 9 человек, из них шестеро, включая трех детей – граждане Узбекистана.