Правозащитник из Казахстана выехал в Париж, опасаясь за свою безопасность

Правозащитник и журналист Рамазан Есергепов в настоящее время находится в Париже. Об этом он сегодня сообщил в телефонном разговоре с «Азаттыком». Есергепов был вынужден, по его словам, покинуть Казахстан из-за опасения за свою безопасность, поскольку 14 мая он уже получил ножевые ранения от неизвестных, а обстановка вокруг него в последнее время накалялась.

Он также опасался, по его словам, за свою свободу, поскольку из последних действий силовых органов сделал вывод о том, что власти хотят завести на него уголовное дело.

По словам Есергепова, в Париж он прибыл 3 августа. Об исчезновении Рамазана Есергепова его друзья сообщили два дня назад, когда утром 2 августа он не был обнаружен в доме в Медеуском районе города Алматы, где в последнее время проживал один (его семья пока находится в Астане). Тогда о его местонахождении не могли ничего сказать ни назначенный государством охранник Рамазана Есергепова, сотрудник транспортного управления по городу Алматы подполковник Георгий Когай, который был приставлен к Есергепову после покушения на журналиста, ни его родственники, ни полиция.

Рамазан Есергепов в последний раз задерживался полицией на родине 1 августа, возле здания Алматинского городского суда, где должна была рассматриваться его апелляционная жалоба – по гражданскому иску в адрес ряда руководителей госорганов. В тот день в полиции начали составлять на него протокол об административном правонарушении, которое он якобы совершил 29 июля, когда организовал в Алматы несанкционированный марш в защиту политзаключенных. Однако в связи с плохим самочувствием Есергепову во вторник ему была оказана экстренная медицинская помощь, он был отпущен домой. На утро другого дня, 2 августа, обнаружилось, что его нет дома, и попытки родных и знакомых найти его не увенчались успехом.

Работавший главным редактором газеты «Алма-Ата Инфо» Рамазан Есергепов 8 августа 2009 года судом города Тараз был приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в разглашении государственных секретов. Есергепов отверг обвинение, заявив, что осужден по политическим мотивам. Комитет ООН, рассмотрев его дело, вынес решение в пользу журналиста.