Религиозным деятелям Кыргызстана напомнили о недопустимости участия в предвыборной агитации

Религиозным деятелям Кыргызстана запрещается принимать участие в агитации в преддверии президентских выборов, которые должны пройти в КР 15 октября. Как сообщили в Государственной комиссии по делам религий, любые наставления и призывы, высказанные представителями религиозной сферы относительно выборной кампании, будут расцениваться как политическая агитация.

Как поясняется, согласно Конституции КР, религия отделена от государства и Кыргызстан является светской страной. Поэтому, использование религиозных деятелей в проведении предвыборной агитации это нарушение закона.

Член Центризбиркома Атыр Абдрахматова отметила в интервью «Азаттыку» (Кыргызская редакция Радио Свобода), что привлечение кандидатами в президенты КР представителей религиозной сферы для проведения агитации будет наказываться в соответствии с законом.

Напомним, что по закону предвыборная агитации начинается ровно за месяц до дня голосования.

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября этого года.