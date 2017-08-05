ОБСЕ обеспокоена преследованием в Польше журналиста Томаша Пьонтека

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена уголовным преследованием в Польше журналиста и писателя Томаша Пьонтека.

В книге сотрудника «Газеты Выборчи» высказано предположение о том, что министр обороны Польши Антоний Мацеревич был долгое время связан с российскими военными.

После выхода в свет книги Пьонтека «Мацеревич и его секреты» Минобороны Польши подало на автора в суд, обвинив его в «использовании силы или угрозы в отношении сотрудника государственного учреждения» и в «публичном оскорблении или унижении конституционного ведомства».

В случае вынесения обвинительного приговора Пьонтеку грозит 3 года лишения свободы.

ОБСЕ призывает власти Польши проявить сдержанность и защитить свободу СМИ в стране.

Еще 10 организаций, борющихся за свободу прессы, включая «Репортеров без границ» и Freedom House, направили письма Мацеревичу с призывом прекратить судебное преследование журналиста.

Сам Пьонтек заявил 4 августа, что никогда не угрожал министру и не видит никаких оснований для судебного иска. По его словам, предположения о российских связях Мацеревича подтверждаются многими источниками и могут иметь серьёзные последствия для Польши и НАТО.

11 июля германское издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало материал о подозрительных российских контактах польского министра обороны. Статья была озаглавлена «Оборотная сторона русофобии». Дело в том, что при коммунистическом режиме Мацеревич был диссидентом и сейчас известен своей антироссийской позицией. Так, например, он постоянно выступает с идеей о том, что польский правительственный самолет, разбившийся под Смоленском в 2010 году, был взорван «русской бомбой». В смоленской авиакатастрофе погибли президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Польские следователи установили, что самолет упал из-за ошибки пилота.