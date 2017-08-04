Кыргызстанка легла в психиатрическую лечебницу, чтобы избежать замужества

Сотрудники посольства Кыргызстана освободили из психиатрической больницы в Москве гражданку Кыргызстана, которая «намеренно» попала в лечебницу, воспротивившись желанию родителей выдать ее замуж.

По сообщению посольства Кыргызстана в России, 2 августа в дипломатическое представительство обратился гражданин Кыргызстана с просьбой помочь освободить его дочь из психиатрической клинической больницы (ПКБ) № 1 Москвы.

Лечащий врач больницы рассказала сотруднику посольства, что гражданка А. К. поступила к ним 29 июля с симптомами психотического состояния, с «бредовыми» идеями преследования и воздействия «фантастического содержания». Сама девушка сказала, что последние полгода находилась под давлением своих родителей, которые якобы пытались против воли дочери выдать ее замуж «по расчету за незнакомца».

Возраст девушки в сообщении посольства не уточняется. Согласно статистике, в Кыргызстане 15 процентов девушек выходят замуж в несовершеннолетнем возрасте, один процент – в возрасте до 15 лет.

«Находясь в сложной жизненной ситуации, девушка решила уехать из Кыргызстана и намеренно попасть в больницу», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства 3 августа. Представитель посольства переговорил с кыргызстанкой и лечащим врачом. Симоновский районный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления ПКБ «о госпитализации в недобровольном порядке». Девушку передали отцу, сообщает пресс-служба.