Президент Пакистана принял присягу нового правительства

Президент Пакистана Мамнун Хусейн принял присягу нового кабинета министров страны после отставки 28 июля премьер-министра Наваза Шарифа. Правительство, которое было приведено к присяге 4 августа, возглавил Шахид Хакан Аббаси, близкий соратник Шарифа. Большая часть министров кабинета Аббаси – это люди из прежнего правительства либо другие сторонники Шарифа.

Шариф ушел с поста премьер-министра после того, как Верховный суд страны вынес постановление отстранить его от должности за сокрытие доходов. Шариф отрицает нарушения со своей стороны и заявляет о намерении подать в суд с требованием отмены его отстранения от должности.

В новом правительстве союзник Шарифа и бывший министр обороны Хаваджа Асиф получил портфель министра иностранных дел. При Навазе Шарифе МИД Пакистана формально возглавлял сам премьер. Такое положение вещей установилось в 2013 году после прихода партии Шарифа к власти.

Чаудхари Ахсан Икбал, который ранее был министром планирования, стал министром внутренних дел. Бывший министр внутренних дел Чаудхари Нисар – единственный из кабинета Шарифа, не получивший должность в новом правительстве.

Аналитики считают, что Аббаси проработает в должности около 45 дней, а затем уступит пост премьера Шахбазу Шарифу, младшему брату Наваза Шарифа. Шахбаз Шариф, прежде чем получить право стать премьером, должен, по процедуре, пройти в парламент на предстоящих довыборах.