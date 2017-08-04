Туск заявил о политическом преследовании со стороны Польши

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что стал жертвой политического преследования у себя на родине, в Польше. 3 августа в Варшаве глава Евросовета дал показания по делу о крушении самолета президента страны Леха Качиньского под Смоленском весной 2010 года.

Дача свидетельских показаний длилась восемь часов и, по словам Туска, сопровождалась угрозами со стороны брата Леха Качиньского – Ярослава – который является лидером правящей национал-консервативной партии «Закон и справедливость».

Прокуратура Польши проводит расследование и выясняет, почему власти страны доверили опознание тел российским экспертам. По их мнению, это привело к многочисленным ошибкам. Обвинение настаивает на том, что Туск, который на момент катастрофы был премьер-министром Польши, не распорядился о проведении немедленной идентификации и вскрытия доставленных в Польшу останков тел погибших в авиакатастрофе. Сам Туск заявил, что нынешнее разбирательство – политически мотивировано.

В катастрофе президентского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 представителей польской политической элиты и членов экипажа. В их числе – президент страны Лех Качиньский и его супруга. Все они направлялись на мероприятия в связи с 70-й годовщиной расстрела польских офицеров в Катыни. Туск, будучи премьер-министром в это время, отвечал за деятельность спецслужб.