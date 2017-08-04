ООН: «ИГ» продолжает геноцид против езидов в Ираке

Комиссия ООН заявила в четверг, 3 августа, что экстремистская группировка «Исламское государство» («ИГ») продолжает геноцид против езидов, этнического меньшинства в Ираке и Сирии, и что международное сообщество предприняло недостаточно мер для противостояния этому.

Пока кампания по освобождению форпоста экстремистов в Ракке набирает активность, боевики «ИГ», прежде чем покинуть город, как сообщается, пытаются продать взятых в рабство езидских женщин и девочек, говорится в заявлении комиссии ООН по расследованию в Сирии.

«Геноцид продолжается и остается во многом без внимания, несмотря на обязательства государств… предотвращать и привлекать к ответственности за преступление», – заявляет комиссия.

«ИГ» захватила тысячи езидов, когда в августе 2014 года эта группировка заняла город Синджар в северо-западной части Ирака, большинство которых числятся пропавшими без вести.

Этот город был освобожден от «ИГ» в конце 2015 года. С тех пор там было обнаружено несколько десятков мест массового захоронения езидов. Неизвестно, сколько представителей этого этнического меньшинства, которое исповедует уникальную религию, рассматриваемую «ИГ» в качестве отступничества, было перемещено в близлежащий город Ракка.

«Тысячи езидских мужчин и мальчиков остаются пропавшими без вести, террористическая группа изо дня в день продолжает подвергать около трех тысяч женщин и девушек в Сирии ужасному насилию, включая изнасилования и истязания», — говорит комиссия.