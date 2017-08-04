Amnesty International призвала ЕС надавить на Иран

Amnesty International призвала Евросоюз добиться немедленного освобождения активистов правозащитного движения в Иране.

Эксперт организации Насим Папаянни заявил, что верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини во время ее предстоящего визита в Тегеран должна потребовать от иранских властей немедленно освободить всех политзаключенных. Кроме того, Папаянни призвал Могерини добиться встречи с заключенными активистами – прежде всего с Нарджес Мохаммади, бывшим руководителем Центра защитников прав человека в Иране.

В опубликованном 2 августа докладе Amnesty International говорится о 45 случаях уголовного преследования иранских борцов за права человека, многие из которых получили длительные тюремные сроки лишь за то, что контактировали с представителями ООН, ЕС, СМИ, профсоюзов и другими активистами правозащитного движения.

Могерини едет в Тегеран 5 августа, чтобы присутствовать на инаугурации переизбранного на пост президента Ирана Хасана Роухани.