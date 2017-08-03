Атамбаев: Восстание 1916 года разбудило самосознание кыргызского народа

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступил с обращением по случаю Дня памяти жертв национального восстания кыргызского народа в 1916 году. По его словам, события 101-летней давности пробудили достоинство кыргызского народа, благодаря которой была возрождена кыргызская государственность, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

«Сегодня мы вновь вспоминаем о том, как на протяжении десятилетий пытались стереть из памяти народа эту одну из самых кровавых трагедий в истории Кыргызстана, заставить людей навсегда забыть о сотнях тысяч жертв. Даже после обретения Кыргызстаном независимости стремление инициативной и патриотично настроенной части гражданского общества открыть историческую правду долго не находили серьезной поддержки», – говорится в обращении кыргызского президента.

По словам Атамбаева, восстание 1916 года и Уркун разбудили самосознание, пробудили достоинство кыргызского народа. Народ получил огромный заряд энергии, благодаря которой в двадцатом веке была возрождена кыргызская государственность. «А сегодня Кыргызстан является устремленным в будущее независимым государством, отстаивающим свои национальные интересы, решающим задачи успешного развития и повышения благосостояния граждан», – считает президент Кыргызстана.

Напомним, летом 1916 года в странах Центральной Азии произошло массовое восстание против российского колониального режима, вызванное указом о призыве в армию мужчин из Центральной Азии в возрасте от 19 до 43 лет в трудовые батальоны, отправляющиеся на Восточный фронт Первой мировой войны. Начавшись в Ходженте и Джизаке (на территории современных Таджикистана и Узбекистана соответственно), волнения быстро перекинулись на другие части региона, включая Семиречье, плодородный район, ныне разделенный между Казахстаном и Кыргызстаном.

Восстание было жестоко подавлено царскими карательными отрядами. Проживающие в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях кыргызы были вынуждены бежать в соседний Китай. По данным историков, население в этих областях сократилось на 40%. В годы Советской власти данная тема была под запретом, поэтому событиям 1916 года не была дана соответствующая историческая оценка.