Несколько оппозиционных активистов в Кыргызстане приговорены к тюрьме

В Первомайском районном суде Бишкека 2 августа завершился судебный процесс над экс-депутатом парламента, оппозиционным политиком Садыром Жапаровым. Он приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы по нескольким уголовным статьям.

Садыру Жапарову были предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Угроза убийством», «Захват заложника», «Хулиганство», «Применение насилия к представителю власти». Речь идет о событиях на митинге в городе Каракол 7 октября 2013 года, когда участники акции протеста вокруг золотоносного месторождения Кумтор удерживали Эмильбека Каптагаева, полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области.

После приговора защита Садыра Жапарова заявила журналистам о своем несогласии с приговором. «Это было заказом властей, они выполняли его», – сказал адвокат Жапарова.

Ранее сегодня Первомайский районный суд Бишкека вынес приговоры в отношении Бекболота Талгарбекова, Торобая Колубаева, Александра Гусева, Тойгонбека Калматова и Марата Султанова, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти.

Как рассказали «Азаттыку» (Кыргызская редакция Радио Свобода) сторонники политиков, Талгарбеков и Колубаев осуждены на 14 лет колонии, Гусев и Калматов получили по два года условно, Султанов осужден на 10 лет лишения свободы.

Все обвиняемые находятся под арестом с прошлого года.

Сами заключенные и гражданские активисты считают, что их преследуют по политическим мотивам и что они осуждены без веских оснований. Адвокаты осужденных обратились в вышестоящую инстанцию, чтобы опротестовать решение райсуда.

Оба процесса проходили в закрытом режиме.