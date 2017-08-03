В Кандагаре смертник атаковал иностранный конвой, сообщается о жертвах

В Афганистане в городе Кандагар 2 августа смертник совершил нападение на иностранный военный конвой, есть потери, сообщает миссия НАТО по поддержке в Афганистане. В миссии не уточнили число жертв и их гражданства.

По словам официального представителя полиции провинции Зиа Дуррани, нападение на конвой совершено в районе Даман. Неназванный сотрудник местных органов безопасности местом нападения назвал район аэропорта Кандагара, в котором располагается военная база международного воинского контингента, оказывающего поддержку силам безопасности Афганистана.

К этому моменту никто не заявил об ответственности за эту атаку. Днем ранее, 1 августа, в городе Герат в западной части Афганистана при нападении смертника и вооруженного человека на шиитскую мечеть погибли по меньшей мере 33 человека.

В настоящее время в Афганистане расположены войска альянса численностью около 13 с половиной тысяч человек. Американская администрация рассматривает вопрос об отправке дополнительных войск для борьбы с боевиками движения «Талибан».