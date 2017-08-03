Президент США подписал закон о введении санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В комментарии к закону Трампа, распространенном Белым домом после подписания, говорится, что президент США видит серьезные недостатки этого закона, однако подписывает законопроект во имя национального единства. По оценке президента США, этот закон выражает «волю американского народа увидеть, какие Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами».

«Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по основным глобальным вопросам, чтобы эти санкции больше не требовались», – говорится в заявлении.

В законе Трамп усматривает посягательство на полномочия президентской власти. «С тех пор, когда законопроект был впервые представлен, я выразил свою озабоченность Конгрессу в отношении того, что он ненадлежащим образом посягает на исполнительную власть, создает трудности американским компаниям и ущемляет интересы наших европейских союзников», – отмечает президент США.



Трамп считает, что администрации, тем не менее, в ходе работы с Конгрессом удалось добиться улучшения формулировок закона и, как он выражается, улучшения «языка документа» для пользы американских компаний и европейских союзников. «Моя администрация пыталась работать с Конгрессом, чтобы улучшить этот законопроект. Мы добились прогресса и улучшили формулировку, чтобы предоставить Министерству финансов большую гибкость в предоставлении обычных лицензий американским предприятиям, людям и компаниям. Улучшенный язык документа также отражает пожелания наших европейских союзников – которые были постоянными партнерами по санкциям в отношении России – прежде всего, в отношении энергетических санкций. Новый язык (документа) также гарантирует, что наши агентства могут откладывать санкции в секторах разведки и обороны, поскольку эти санкции могут негативно повлиять на американские компании и наших союзников», – отмечается в заявлении.



«Тем не менее, законопроект по-прежнему имеет серьезные недостатки особенно потому, что он посягает на полномочия исполнительной власти вести переговоры. Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот законопроект усложняет для Соединенных Штатов возможность выработки удачных соглашений и будет сближать Китай, Россию и Северную Корею», – говорится в комментарии к закону.

28 июля законопроект об усилении санкций в отношении России одобрил Сенат США. Документ, в частности, ограничивает максимальный размер инвестиций в нефтегазовые проекты, а также допускает введение персональных санкций в отношении россиян, которых Вашингтон считает причастными к кибератакам, коррупции и нарушениям прав человека.

Кроме этого, закон ограничивает возможности Трампа – теперь президент США не сможет снять санкции с России без одобрения Конгресса.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Кремль может принять некие «ответные меры» в отношении США. После этого Министерство иностранных дел потребовало сократить количество сотрудников американской дипломатической миссии в стране.