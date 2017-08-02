Македония и Болгария подписали историческое соглашение о дружбе

Македония и Болгария подписали 1 августа договор о дружбе, призванный положить конец давним разногласиям в отношениях двух стран. Документ увеличит шансы Македонии на вступление в Евросоюз.

Непростые отношения Македонии с восточным соседом препятствовали усилиям страны по вступлению в НАТО и ЕС. Две страны имеют тесные религиозные, исторические и языковые связи. Болгария не признает македонский язык, считая его диалектом болгарского языка.

Скопье и София надеются, что новый договор поможет им преодолеть разногласия. Договор о дружбе является «общим вкладом в политическую стабилизацию отношений между двумя странами и в целом в регионе», сказал премьер-министр Македонии Зоран Заев после подписания договора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, находящимся с визитом в Скопье.

Согласно соглашению, Болгария, уже являющаяся членом НАТО и ЕС, берет на себя обязательства по поддержке усилий Македонии по присоединению к этим международным структурам. Обе страны заявили, что они также улучшат экономические связи, откажутся от территориальных претензий и улучшат ситуацию с правами человека и правами меньшинств.