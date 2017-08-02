Таджикистан увеличил квоты для китайских строителей газопровода Туркменистан-Китай

В соответствии с решением правительства страны гражданам Китая выделено дополнительно 1690 квот и для граждан других иностранных государств, задействованных в проекте, 16 квот. Между тем ежегодно Таджикистан предоставляет гражданам Поднебесной свыше 4 тысяч рабочих квот.

Граждане Китая заняты в Таджикистане строительством подводных туннелей, вспомогательных дорог, проектированием и оценкой качества строительных работ. Между тем ежегодно Таджикистан предоставляет гражданам Поднебесной свыше 4 тысяч рабочих квот.

Президент страны Эмомали Рахмон и его китайский коллега Си Цзиньпин еще в 2014 году дали старт строительству таджикского участка межгосударственного газопровода из Туркменистана в Китай. На церемонии было отмечено, что строительство объекта будет завершено за три года, однако реализация проекта так и не началась.

Однако министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода сказал 25 июля на пресс-конференции, что строительство газопровода все-таки начнется в этом году. По его словам, разработка проекта и организационные работы затянулись «по не зависящим от таджикской стороны причинам», – сказал Усмонзода.

Строительство таджикского участка газопровода протяженностью 400 километров должно завершиться до 2020 года. От транзита газа Таджикистан должен получить 248 миллионов долларов в течении 32 лет. По истечению этого срока половина инфраструктуры перейдет в собственность Таджикистана.