В Турции почти 500 обвиняемых по делу о мятеже предстали перед судом

Почти 500 человек, обвиняемых в причастности к прошлогодней попытке государственного переворота, предстали перед судом в Турции. Судебное разбирательство, стартовавшее 1 августа в специально построенном здании под Анкарой, – самое масштабное, связанное с делом о мятеже против президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Многим из 486 фигурантов грозит пожизненное заключение по предъявленным обвинениям, включая обвинение в покушении на жизнь Эрдогана. В деле упоминается авиабаза Акинчи, расположенная к северо-западу от столицы. Эта база, как утверждает правительство Турции, использовалась путчистами в качестве штаб-квартиры. Живущий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации путча, проходит по делу как главный обвиняемый, суд в отношении него будет проходить заочно. Сам Гюлен отвергает обвинения и отрицает причастность к попытке государственного переворота.

Этот судебный процесс – один из десятков в Турции по делу о путче, в результате которого в июле 2016 года погибло около 250 человек.