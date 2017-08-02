В Казахстане металлурги и шахтеры грозят забастовками, если им не повысят зарплату

О необходимости повысить заработную плату заявили 1 августа металлурги и шахтеры, работающие в компании «АрселорМиттал Темиртау». Свои требования они озвучили на конференции трудовых коллективов, куда съехались несколько сотен работников из разных городов Карагандинской области.

Одни считают, что повысить заработную плату нужно как минимум на 30 процентов. Люди говорили о том, что они «вправе не просить, а именно требовать повышения своей зарплаты», которая у многих рабочих не доходит даже до 100 тысяч тенге ($300) в месяц.

– Мы уже находимся на грани срыва. Ситуация в стране заставляет нас находиться в постоянном стрессе, всё дорожает. Нашей зарплаты хватает только на питание и оплату коммунальных услуг. Рабочие трудятся на износ. Мы на грани выживания. Услышьте нас! Повысьте нам зарплату! – с таким обращением к администрации компании выступила один из делегатов Светлана Фишер, которую аплодисментами поддержали почти все присутствующие рабочие в зале.

На конференции много говорили и о том, что с металлургического комбината и шахт стали увольняться много квалифицированных специалистов, уезжающих преимущественно в Россию, где, по их словам, на тех же шахтах и металлургических заводах платят больше. Этой весной работники компании, в частности шахтеры, уже поднимали вопрос о необходимости повысить тарифные ставки и оклады. Однако вопрос не был решен.

Представители профсоюза сообщили, что в ближайшие дни в компанию будет направлен документ с указанием всех требований в письменном виде. Также было заявлено, что «в случае неудовлетворения требований работники оставляют за собой право решения трудового спора в рамках закона, включая проведение забастовки».